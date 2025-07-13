Fenerbahçeli yıldıza Al Nassr kancası: Transferde dev pazarlık!

Fenerbahçe'ye transferde Al Nassr sürprizi çıktı. Milan Skriniar ile sözleşme görüşmeleri yapan Fenerbahçe'ye, an itibarıyla Al Nassr rakip oldu ve masadaki yerini aldı.

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri devam ediyor. Milan Skriniar için pazarlıklarda bulunan Fenerbahçe'ye, flaş bir şekilde Al Nassr rakip oldu ve Milan Skriniar için menajerlik sürecini başlattı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE AL NASSR PAZARLIĞI

Fenerbahçe'de Milan Skriniar süreci kritik gelişmelerle ilerliyor. Halihazırda Milan Skriniar için uzun zamandır transfer görüşmeleri yürüten Fenerbahçe'ye, şimdi de Al Nassr engeli çıktı! Fenerbahçe ve Milan Skriniar maaş konusunda anlaşmakta zorlanırken, Suudi Arabistan ekibinin yüksek perdeden gireceği kontrat görüşmeleriyle birlikte Fenerbahçe için transferde sürpriz saatlerin yaşanacağı saatler bekleniyor. Esasen ise Fenerbahçe, süreçten hareketle kritik transfer için vites yükseltmeye ve yıldız savunmacıya kısa sürede imza attırmaya hazırlanıyor.

JOSE MOURINHO MILAN SKRINIAR'I FENERBAHÇE'DE GÖRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar için 'kesinlikle kalmalı' demiş ve yıldız savunmacının transferinin ivedi bitirilmesini istemişti.

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye kiralık olarak ara transferde katılan ve sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.