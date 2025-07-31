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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası: "Gel yerin hazır"

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ognjen Mimovic için Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor devreye girdi. Ognjen Mimovic'i Fenerbahçe'den transfer etmek isteyen Emre Belözoğlu, yetenekli savunmacıya oynama garantisi verdi.

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Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 19:12

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri devam ediyor. Fenerbahçe yönetimince 'gönderilecekler' listesine eklenen Ognjen Mimovic, an itibarıyla 'nun çalıştırdığı için kritik hesaplar yapıyor.

FENERBAHÇELİ YILDIZA EMRE BELÖZOĞLU DOKUNUŞU

Emre Belözoğlu, Ognjen Mimovic'in oynadıkça kendini göstereceğine inanıyor ve 20 yaşındaki sağ beke Fenerbahçe sonrasında ilk 11 garantisi veriyor! Halihazırda Jose Mourinho tarafından Fenerbahçe kadrosunda değerlendirilmesi düşünülmeyen Ognjen Mimovic, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'da ise beklediği fırsatı bulacak gibi duruyor. Son olarak da genç savunmacı, Fenerbahçe'ye transfer olduğu gibi kiralanmış ve hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası: "Gel yerin hazır"

FENERBAHÇE'DE VEDALAR VE EMRE BELÖZOĞLU SÜRECİ

Fenerbahçe'nin transfer döneminde birçok ismi göndermesi beklenirken, Emre Belözoğlu ise Antalyaspor adına önemli takviyeler gerçekleşebileceğine inanıyor ve Süper Lig devlerinin sürpriz hamlelerini yakından takip ediyor.

Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası: "Gel yerin hazır"

OGNJEN MIMOVIC VE FENERBAHÇE KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin ara transferde 6.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Ognjen Mimovic, sarı lacivertli kulüpten ayrılmak istiyor ve düzenli oynayacağı bir takımda yer almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası: "Gel yerin hazır"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE OGNJEN MIMOVIC'İ KİME KİRALAMIŞTI?
Sarı lacivertliler, genç savunmacıyı Zenit'e göndermişti.
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ETİKETLER
#antalyaspor
#antalyaspor
#emre belözoğlu
#emre belözoğlu
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferi
#Ognjen Mimovic
#Spor
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