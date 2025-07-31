Fenerbahçeli yıldıza Emre Belözoğlu kancası: "Gel yerin hazır"

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri devam ediyor. Fenerbahçe yönetimince 'gönderilecekler' listesine eklenen Ognjen Mimovic, an itibarıyla Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor için kritik hesaplar yapıyor.

FENERBAHÇELİ YILDIZA EMRE BELÖZOĞLU DOKUNUŞU

Emre Belözoğlu, Ognjen Mimovic'in oynadıkça kendini göstereceğine inanıyor ve 20 yaşındaki sağ beke Fenerbahçe sonrasında ilk 11 garantisi veriyor! Halihazırda Jose Mourinho tarafından Fenerbahçe kadrosunda değerlendirilmesi düşünülmeyen Ognjen Mimovic, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'da ise beklediği fırsatı bulacak gibi duruyor. Son olarak da genç savunmacı, Fenerbahçe'ye transfer olduğu gibi kiralanmış ve hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

FENERBAHÇE'DE VEDALAR VE EMRE BELÖZOĞLU SÜRECİ

Fenerbahçe'nin transfer döneminde birçok ismi göndermesi beklenirken, Emre Belözoğlu ise Antalyaspor adına önemli takviyeler gerçekleşebileceğine inanıyor ve Süper Lig devlerinin sürpriz hamlelerini yakından takip ediyor.

OGNJEN MIMOVIC VE FENERBAHÇE KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin ara transferde 6.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Ognjen Mimovic, sarı lacivertli kulüpten ayrılmak istiyor ve düzenli oynayacağı bir takımda yer almaya hazırlanıyor.