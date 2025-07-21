Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan transfer teklifleri: Resmi süreç başladı!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için ayrılık çanları çalıyor. Sakatlığı sebebiyle Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlarında yer almayan Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de 'gönderilecekler' listesinin başına yazılmıştı.

FENERBAHÇE'DE RODRIGO BECAO AYRILIĞI

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer kritiği başladı. Sakatlığı sebebiyle form tutamayan Rodrigo Becao'ya, menajerler aracılığıyla İtalya'dan teklifler geldi! Halihazırda Jose Mourinho'nun planlamalarında yer almadığını gören Rodrigo Becao, sarı lacivertli yönetimin izin vermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇELİ YILDIZA İTALYA'DAN TRANSFER KANCASI

Fenerbahçe'nin 2023 yazında Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao, sakatlık sıkıntısıyla bir türlü istenen seviyeye gelememişti. Esasen ise yine Udinese ve de Cagliari tarafından istenen Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin transfer maliyetinde orta noktayı bulmasıyla birlikte hızlıca yeni takımına imza atacak ve tedavi sürecindeyken kulüp değiştirmiş olacak.

RODRIGO BECAO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplamda 37 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.