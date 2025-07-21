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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan transfer teklifleri: Resmi süreç başladı!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için sürpriz bir transfer süreci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir Fenerbahçe formasından uzak olan Rodrigo Becao'ya, an itibarıyla İtalya ekipleri talip olmuş durumda.

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Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan transfer teklifleri: Resmi süreç başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:47

Fenerbahçe'de için ayrılık çanları çalıyor. Sakatlığı sebebiyle Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlarında yer almayan Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de 'gönderilecekler' listesinin başına yazılmıştı.

Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan transfer teklifleri: Resmi süreç başladı!

FENERBAHÇE'DE RODRIGO BECAO AYRILIĞI

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer kritiği başladı. Sakatlığı sebebiyle form tutamayan Rodrigo Becao'ya, menajerler aracılığıyla İtalya'dan teklifler geldi! Halihazırda Jose Mourinho'nun planlamalarında yer almadığını gören Rodrigo Becao, sarı lacivertli yönetimin izin vermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan transfer teklifleri: Resmi süreç başladı!

FENERBAHÇELİ YILDIZA İTALYA'DAN TRANSFER KANCASI

Fenerbahçe'nin 2023 yazında Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao, sakatlık sıkıntısıyla bir türlü istenen seviyeye gelememişti. Esasen ise yine Udinese ve de Cagliari tarafından istenen Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin transfer maliyetinde orta noktayı bulmasıyla birlikte hızlıca yeni takımına imza atacak ve tedavi sürecindeyken kulüp değiştirmiş olacak.

Fenerbahçeli yıldıza İtalya'dan transfer teklifleri: Resmi süreç başladı!

RODRIGO BECAO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplamda 37 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BREZİLYALI STOPER İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 2028 yazına kadar kontrat yaptığı Rodrigo Becao için 8.3 milyon Euroluk bir transfer bedeli ödemişti.
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#rodrigo becao
#rodrigo becao
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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