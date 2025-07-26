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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe tarafından gözden çıkarılan Sofyan Amrabat için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya devi Juventus, Fenerbahçe'nin yola devam etmek istemediği Sofyan Amrabat'ı transfer listesinin başına yazdı.

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Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 19:01

için 'transferde ters köşe' dedirten bir süreç yaşanıyor. Fenerbahçe'nin performansından memnun olmadığı , ciddi bir yapılanma dönemi geçiren 'un radarına takıldı.

Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDE TERS KÖŞE

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sofyan Amrabat için talipler artıyor. Şu anki Fenerbahçe kadrosunda 'oyunu yavaşlatan' isim olarak görülen Sofyan Amrabat, Suudi Arabistan ekipleri başta olmak üzere pazarında ciddi bir ilgi görüyordu! Akabindeki süreçte ise Juventus'un da Sofyan Amrabat için devreye girmesi futbolseverleri şaşırtırken, Çizme devinin yıldız orta saha için formülünü gözettiği biliniyor.

Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇELİ SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ İÇİN JUVENTUS'TAN TAKAS SİSTEMİ

Fenerbahçe'nin gibi isimleri istediğini gözeten Juventus, Sofyan Amrabat transferini takas formülüyle ilerletmek istiyor. Ayrıca Fenerbahçe adına kritik geçeceği düşünülen pazarlıklarda, Juventus'un Filip Kostic ile bir miktar da para vermesi bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE SOFYAN AMRABAT İÇİN CİDDİ BİR YATIRIM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yaz döneminde şampiyonluk hamlesi olarak Fenerbahçe'ye katılan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli kulübe toplamda 14 milyon Euroya mâl olmuştu.

Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE AYRILMASI İSTENEN SOFYAN AMRABAT'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ORTA SAHA İÇİN ESAS PLAN NEDİR?
Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın yerine daha atlet bir isim istiyor ve Fred ile birlikte yüksek tempo hedefliyor.
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ETİKETLER
#transfer
#juventus
#takas
#Sofyan Amrabat
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#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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