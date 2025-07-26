Fenerbahçeli yıldıza İtalyan devi talip oldu: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe için 'transferde ters köşe' dedirten bir süreç yaşanıyor. Fenerbahçe'nin performansından memnun olmadığı Sofyan Amrabat, ciddi bir yapılanma dönemi geçiren Juventus'un radarına takıldı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDE TERS KÖŞE

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sofyan Amrabat için talipler artıyor. Şu anki Fenerbahçe kadrosunda 'oyunu yavaşlatan' isim olarak görülen Sofyan Amrabat, Suudi Arabistan ekipleri başta olmak üzere transfer pazarında ciddi bir ilgi görüyordu! Akabindeki süreçte ise Juventus'un da Sofyan Amrabat için devreye girmesi futbolseverleri şaşırtırken, Çizme devinin yıldız orta saha için takas formülünü gözettiği biliniyor.

FENERBAHÇELİ SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ İÇİN JUVENTUS'TAN TAKAS SİSTEMİ

Fenerbahçe'nin Filip Kostic gibi isimleri istediğini gözeten Juventus, Sofyan Amrabat transferini takas formülüyle ilerletmek istiyor. Ayrıca Fenerbahçe adına kritik geçeceği düşünülen pazarlıklarda, Juventus'un Filip Kostic ile bir miktar da para vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SOFYAN AMRABAT İÇİN CİDDİ BİR YATIRIM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yaz döneminde şampiyonluk hamlesi olarak Fenerbahçe'ye katılan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli kulübe toplamda 14 milyon Euroya mâl olmuştu.

FENERBAHÇE'DE AYRILMASI İSTENEN SOFYAN AMRABAT'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.