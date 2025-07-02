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 | Selahattin Demirel

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu

Fenerbahçe ile Adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında hazırlanan 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı yapıldı. Kulüp Başkanı Ali Koç'un çubuklu formayla ilgili konuşması ise tanıtıma damga vurdu.

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Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 00:01

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansman, ilk olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun hazırladığı menünün sunulduğu kokteyl ile başladı.

Daha sonra sarı-lacivertlilerin futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarının 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların lansmanı için saha içine geçildi. Burada "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis’in yapay zeka destekli açılış konuşması katılımcıları karşıladı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu

ALİ KOÇ: ÇUBUKLU BİZİM İÇİN SADECE FORMA DEĞİL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüde konuşma yaptı. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmasının yapıldığını belirterek sözlerine başlayan Başkan Koç, "Bu gece yalnızca büyük camiamıza, yalnızca bize yakışabilecek bir proje için hepimiz bir aradayız. Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa kadın ve erkek olmak üzere bu branşların altyapıları da dahil olmak üzere tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun her fırsatta altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da örnek kulübü olmak üzere kararlı adımlarla ilerliyor. Bu bağlamda inşa ettiğimiz iş birliğimiz bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde bir stratejik ortaklığın, küresel vizyonun ilk adımıdır. Bu nedenle böylesi bir birlikteliğe artık sponsorluk demek doğru olmaz hatta haksızlık olur.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu

Biz artık başarıya giden yolda Adidas ile yol arkadaşıyız. Çubuklu bizim için sadece forma değil, çok daha ötesindedir. Yalnızca çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz; bir tarihin, felsefenin, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun, bir babanın hatırası, camianın vicdanı ve namusudur ama en önemlisi yarınların teminatı Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıdır.

Formamız Ordinaryüs Lefter’in, Can Bartu’nun zarafetinden Eda’nın efsane duruşundan, Melih’in aidiyetinden, tribünlerin coşkusundan bugüne tanınmış bir emanettir. Formamız sadece sahada değil, sokaklarda, okullarda, mesaide ve hayatımızın her anında eşlik ediyor. Atamızın imzasını taşıyan Fenerbahçe formasını giymek bizler için bir sorumluluğun daha da önemlisi kutsal bir görevi üstlenmektir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu

"BİZE EMANET" SLOGANI

Fenerbahçe’nin futbol, basketbol ve voleybolda yaşadığı başarıları kazanan çubuklu formalar dev ekranda hikayesiyle birlikte anlatılırken, seçilmiş 10 tane forma stantta tek tek gösterildi. Yeni sezon formasının tanıtıldığı film katılımcılara dev ekrandan izletildi. Sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve aktif olarak oynayan isimlerin de yer aldığı film izleyicilerin beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu

Daha sonra futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımların 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımına geçildi. Stadyumdaki özel koreografiler, ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defile "Bize Emanet" sloganıyla tanıtıldı.

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#Spor
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