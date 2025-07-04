Fenerbahçe’nin 25 milyonluk yeni yıldız adayı

Transfer çalışmalarına hızlıca devam eden Fenerbahçe’nin forvet hattına yeni bir isim daha eklendi. Nice forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, Fenerbahçe’ye sıcak bakmaya başladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Al Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna katarken, yeni bir forvet arayışa daha başladı. Nice forması giyen Evan Guessand, Fenerbahçe’nin yeni hedefi konumunda. Mourinho’nun doğrudan telefonla görüşmesi ile birlikte 24 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, Fenerbahçe’ye sıcak bakmaya başladı.

KULÜBÜ TRANSFERİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Kulübü Nice’in 35 milyon Euro talep ettiği Evan Guessand için Fenerbahçe yönetimi pazarlıklara başladı. Rakamı yüksek bulan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun güncel piyasa değeri olan 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile transferi bitirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, bonservis bedelini düşürmek adına yoğun mesai harcıyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ

Ligue 1 ekibi Nice da geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan Guessand, 13 gol ve 10 asistlik katkısıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç futbolcu, Fenerbahçe’nin ilk hedefi. Fenerbahçe’de hem Süper Lig hem de Avrupa’daki başarı hedeflerinde kilit rol üstlenebilecek bir profil olarak öne çıkması hedefleniyor.

