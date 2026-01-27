Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman canlı nereden izlenir? Fenerbahçe play-off ve ilk 8 şansı

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe, FCSB deplasmanında alacağı neticeyle play-off turuna moralli girmeyi hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta oynanacak maçlar, sıralamayı ve play-off eşleşmelerini doğrudan etkileyecek.
FCSB - Fenerbahçe karşılaşması, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00’te oynanacak.
Mücadele TRT 2 ekranlarından canlı ve ücretsiz yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak diğer tüm maçlar ise tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe’nin ilk 8’e girme ihtimali bulunmuyor.
Puan tablosuna göre Sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor ve play-off hattında konumlanıyor.