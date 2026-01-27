Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman canlı nereden izlenir? Fenerbahçe play-off ve ilk 8 şansı

Aston Villa’ya kendi sahasında mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? Fenerbahçe play-off’a kaldı mı, ilk 8’e girme olasılığı var mı?

Haber Merkezi
27.01.2026
27.01.2026
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe, FCSB deplasmanında alacağı neticeyle play-off turuna moralli girmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta oynanacak maçlar, sıralamayı ve play-off eşleşmelerini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

FCSB - Fenerbahçe karşılaşması, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00’te oynanacak.

Mücadele TRT 2 ekranlarından canlı ve ücretsiz yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak diğer tüm maçlar ise tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE İLK 8’E KALABİLİR Mİ?

Fenerbahçe’nin ilk 8’e girme ihtimali bulunmuyor.

Puan tablosuna göre Sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor ve play-off hattında konumlanıyor.

#Futbol
#Spor
