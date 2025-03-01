Fenerbahçe'nin avrupa rakibi Rangers ligde kaybetti!

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Rangers, Motherwell'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Rangers, İskoçya Premiership'in 29. hafta maçında Motherwell ile karşı karşıya geldi. Motherwell, Rangers deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Motherwell'ın gollerini 9. dakikada Luke Armstrong ile 30. dakikada Tom Sparrow kaydetti. Rangers'ta fileleri 54. dakikada Cyriel Dessers havalandırdı.
Karşılaşma sonrasında Motherwell puanını 37'ye yükseltirken Rangers ise 59 panda kaldı.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.