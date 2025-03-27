Fenerbahçe'nin Bodrum FK kamp kafilesi belli oldu!

İstanbul
Fenerbahçe Bodrum FK'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin, Bodrum FK maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu.
İşte kamp kadrosu:
Livakovic, İrfan Can E., Ertuğrul Çetin, Osayi, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent, Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun yer aldı.
Maç kadrosunda Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos yer almadı.