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Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den gündem olacak paylaşım! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 00:00 - Güncelleme : 07 May 2024 00:01
Fenerbahçe&#039;nin puan kaybı sonrası Icardi&#039;den gündem olacak paylaşım! 

Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. 

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Liderle puan farkı açılırken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den paylaşım geldi. 

Puan farkı 6'ya çıkınca Instagram hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli yıldız, Hatayspor maçında yaptığı sevincin fotoğrafını paylaştı. 

İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı: 

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den gündem olacak paylaşım!  - 1. Resim

36. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 Mayıs 2024 Pazar

Konyaspor 19:00 Samsunspor
Karagümrük 19:00 Galatasaray
Trabzonspor 19:00 İstanbulspor
A.Demirspor 19:00 Gaziantep FK
Sivasspor 19:00 Başakşehir
Pendikspor 19:00 Rizespor
Hatayspor 19:00 Ankaragücü
Alanyaspor 19:00 Beşiktaş
Kasımpasa 19:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 19:00 Kayserispor

Kaynak: TGRT Haber
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