Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den gündem olacak paylaşım!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 00:00 - Güncelleme : 07 May 2024 00:01
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Liderle puan farkı açılırken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den paylaşım geldi.
Puan farkı 6'ya çıkınca Instagram hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli yıldız, Hatayspor maçında yaptığı sevincin fotoğrafını paylaştı.
İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı:
36. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 Mayıs 2024 Pazar
Konyaspor 19:00 Samsunspor
Karagümrük 19:00 Galatasaray
Trabzonspor 19:00 İstanbulspor
A.Demirspor 19:00 Gaziantep FK
Sivasspor 19:00 Başakşehir
Pendikspor 19:00 Rizespor
Hatayspor 19:00 Ankaragücü
Alanyaspor 19:00 Beşiktaş
Kasımpasa 19:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 19:00 Kayserispor
Kaynak: TGRT Haber