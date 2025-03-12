Fenerbahçe'nin Rangers kafilesi belli oldu! Kadroda 2 isim yok

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya deplasmanından 3 veya daha farklı galibiyetle ayrılmak durumunda. Temsilcimizin Rangers karşısındaki olası 2 farklı galibiyeti ise müsabakyı uzatmalara götürecek. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.