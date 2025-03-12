Fenerbahçe'nin Rangers kafilesi belli oldu! Kadroda 2 isim yok

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'la karşılaşacak Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı. 2 önemli isim kadroda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe yarın Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler İskoçya'da oynanacak maçta zoru başararak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma göre Rangers'la oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin yer almadı. Çağlar, Rangers'la oynanan ilk maçta sakatlanmış ve yerini Alexander Djiku'ya bırakmıştı. Allan Saint-Maximin ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla kadroya dahil edilmedi.