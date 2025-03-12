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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin Rangers kafilesi belli oldu! Kadroda 2 isim yok

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'la karşılaşacak Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı. 2 önemli isim kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe'nin Rangers kafilesi belli oldu! Kadroda 2 isim yok
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:13

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe yarın Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler İskoçya'da oynanacak maçta zoru başararak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu.

KADRODA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma göre Rangers'la oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin yer almadı. Çağlar, Rangers'la oynanan ilk maçta sakatlanmış ve yerini Alexander Djiku'ya bırakmıştı. Allan Saint-Maximin ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya deplasmanından 3 veya daha farklı galibiyetle ayrılmak durumunda. Temsilcimizin Rangers karşısındaki olası 2 farklı galibiyeti ise müsabakyı uzatmalara götürecek. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
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ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#rövanş
#glasgow rangers
#Fenerbahçe
#Spor
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