Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında hakem kritiği: Atamalar yapıldı!

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eleme maçlarının tüm planlamaları tamamlandı. 6-12 Ağustos'ta oynanacak olan müsabakaların, an itibarıyla hakem atamaları da yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN İLK KARŞILAŞMASINA İSVEÇLİ HAKEM

UEFA'nın açıklamasına göre 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynanacak ilk maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Zorlu mücadelede Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oscar Johnson olacak.

İSTANBUL'DAKİ RÖVANŞTA RUMEN KOVACS GÖREV YAPACAK

12 Ağustos Salı günü oynanacak mücadelede Istvan Kovacs düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Ayrıca da maçın dördüncü hakemi, Marcel Birsan olarak belirlendi.