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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında hakem kritiği: Atamalar yapıldı!

Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri açıklandı. Temsilcimizin maçlarında sırasıyla, önce İsveçli sonra da Rumen hakemler düdük çalacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında hakem kritiği: Atamalar yapıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 23:16

ile arasındaki eleme maçlarının tüm planlamaları tamamlandı. 6-12 Ağustos'ta oynanacak olan müsabakaların, an itibarıyla atamaları da yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN İLK KARŞILAŞMASINA İSVEÇLİ HAKEM

'nın açıklamasına göre 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynanacak ilk maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Zorlu mücadelede Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Federasyonu'ndan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oscar Johnson olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında hakem kritiği: Atamalar yapıldı!

İSTANBUL'DAKİ RÖVANŞTA RUMEN KOVACS GÖREV YAPACAK

12 Ağustos Salı günü oynanacak mücadelede Istvan Kovacs düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Ayrıca da maçın dördüncü hakemi, Marcel Birsan olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında hakem kritiği: Atamalar yapıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇINDA HANGİ HAKEM GÖREV ALACAK?
İspanyol hakem Juan Martinez Munuera, Shaktar Donetsk-Beşiktaş karşılaşmasında görev alacak.
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