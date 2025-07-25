Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu

Fenerbahçe ve Feyenoord arasındaki maç günleri duyuruldu. UEFA; ilk maçın 6 Ağustos'ta Hollanda'da olacağını açıklarken, turun sonucunu belirleyecek olan rövanş ise İstanbul'a kaldı.

FENERBAHÇE VE FEYENOORD ŞAMPİYONLAR LİGİ ARENASINDA

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe; Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla deplasmanda oynarken, ayrıca zorlu mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da saat 20.00'de gerçekleşecek.

FENERBAHÇE PORTEKİZ'DE HAZIRLANIYOR

2025-2026 sezonu çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçını Lizbon'a giderek yarın TSİ 22.00'de Benfica ile oynayacak. İlk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0, üçüncü hazırlık maçında ise Al-Ittihad'ı 4-0 yenmeyi başaran Fenerbahçe; güçlü rakibi Benfica’yı da mağlup ederek 4'te 4 yapmayı amaçlıyor.