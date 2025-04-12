Fenerbahçe'nin Sivasspor maç kadrosu açıklandı! 2 yıldız isim kafilede yer almadı

Liderlik yarışına devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maç kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli takımda iki yıldız ismin kafilede yer almaması dikkat çekti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli takımın yaptığı açıklamaya göre, bileğinde ağrıları bulunan Sofyan Amrabat ile son antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş, teknik heyet kararıyla kamp kadrosunun dışında bırakıldı.

İki oyuncunun da sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve riske edilmek istenmediği öğrenildi.