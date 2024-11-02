Fenerbahçe'nin Trabzon maçı kadrosu açıklandı!
Sarı-lacivertli takımda Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kafile kadrosu belli oldu. Fenerbahçe zorlu maça 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının kafilesi belli oldu.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
KADRODA 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor maçında Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz isimlerinden yoksun olacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.