Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor

08 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:45

Fenerbahçe'nin Başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrası Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanacak. İlk maçı Kasımpaşa ile olan sarı lacivertliler kupaya U19 takımıyla çıkabilir.

Fenerbahçe​'nin, Ziraat Türkiye Kupası​'na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor. Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un açıklamaları sonrası katılma kararı çıkması durumunda yarın Kasımpaşa​ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta müsabakası Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu​'nda yarın 20.30’da başlayacak. Bu sezon statü değişikliğine gidilen organizasyonda sarı-lacivertliler grup aşamasından başlarken, lacivert-beyazlılar ise 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek gruplara kaldı. Ayrıca karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

KUPADA 2. RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez kozlarını paylaşacak. Daha önce iki takım 2020-2021 sezonu son 16 turunda karşılaşmış ve kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli yönetim tarafından 2 Nisan'da kongre üyelerinden 2 yıl boyunca Türkiye Kupası'na katılmama durumu için yetki alındı. Hafta içinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar ve izlenecek yol haritası ile ilgili Başkan Ali Koç​, bugün basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA ÇIKABİLİR

Takımın turnuvada yer alıp almayacağı Başkan Koç'un açıklamaları sonrası netlik kazanacak. Ayrıca sarı-lacivertlilerin kupa müsabakalarına U19 takımıyla çıkması da alternatifler arasında bulunuyor.

Kasımpaşa ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonrası maçlar çıkacağını belirtmişti. Lacivert-beyazlılar, kupada son oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında U19 takımıyla mücadele etmişti.