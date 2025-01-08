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Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:45
Fenerbahçe&#039;nin, Türkiye Kupası&#039;na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor

Fenerbahçe'nin Başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrası Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanacak. İlk maçı Kasımpaşa ile olan sarı lacivertliler kupaya U19 takımıyla çıkabilir.

Fenerbahçe​'nin, Ziraat Türkiye Kupası​'na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor. Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un açıklamaları sonrası katılma kararı çıkması durumunda yarın Kasımpaşa​ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta müsabakası Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu​'nda yarın 20.30’da başlayacak. Bu sezon statü değişikliğine gidilen organizasyonda sarı-lacivertliler grup aşamasından başlarken, lacivert-beyazlılar ise 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek gruplara kaldı. Ayrıca karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor - 1. Resim

KUPADA 2. RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez kozlarını paylaşacak. Daha önce iki takım 2020-2021 sezonu son 16 turunda karşılaşmış ve kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli yönetim tarafından 2 Nisan'da kongre üyelerinden 2 yıl boyunca Türkiye Kupası'na katılmama durumu için yetki alındı. Hafta içinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar ve izlenecek yol haritası ile ilgili Başkan Ali Koç​, bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün belli oluyor - 2. Resim

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA ÇIKABİLİR

Takımın turnuvada yer alıp almayacağı Başkan Koç'un açıklamaları sonrası netlik kazanacak. Ayrıca sarı-lacivertlilerin kupa müsabakalarına U19 takımıyla çıkması da alternatifler arasında bulunuyor.

Kasımpaşa ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonrası maçlar çıkacağını belirtmişti. Lacivert-beyazlılar, kupada son oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında U19 takımıyla mücadele etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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