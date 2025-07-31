Fenerbahçe'nin yeni sağ beki İstanbul'da! Sağ bek tamamlandı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, daha sonrasında ise Nelson Semedo'yu duyurdu. Bonservisi elinde bulunan Semedo ile anlaşma sağlanırken, 31 yaşındaki oyuncu saat 00.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Portekizli sağ bek 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.