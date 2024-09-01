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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 15:56 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:08

Uzun zamandır orta saha arayışında olan Fenerbahçe aradığı yıldızı buldu. Fenerbahçe Faslı yıldız oyuncu Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı. Amrabat, Alanyaspor maçında gizlice Fenerbahçe taraftarlarının içinde maç izledi ancak taraftarlar onu fark etmedi. İşte o görüntüler.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirerek mutlu sona ulaştı. Kesin anlaşmaya vardığı Sofyan Amrabat transferi resmen açıkladı. Alanyaspor'u yenerek ligde 4 maçta 10 puana ulaşan sarı-lacivertlileri izlemeye giden yeni transfer Amrabat, Alanyaspor maçında gizlice Fenerbahçe taraftarlarının içinde maç izledi ancak taraftarlar onu fark etmedi.

SOFYAN AMRABAT GİZLİCE TARAFTARLARIN İÇİNE SIZDI

 İstanbul'a gelen Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin yeni gözdesi oldu.

Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat Alanyaspor maçında gizlice Fenerbahçe taraftarlarının içine sızdı. 

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi - 1. Resim

Yıldız isim maçı yakından takip etti. Ancak taraftarlar yanlarında maç izleyen Sofyan Amrabat'ı fark etmedi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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