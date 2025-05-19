Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'ı takip etti, sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamalarından birçok kare sosyal medyaya düştü. Spor camiasının önde gelen isimleri Rams Park'ta kutlamaları takip etti. Maç sonrası kutlamalar sürerken Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldıza kavuşan Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları spor camiasının birçok isimleri tarafından takip edildi. Galatasaray’ın şampiyon olması sonrası Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’ten sürpriz bir hamle geldi.

İSMAİL YÜKSEK GALATASARAY’I TAKİP ETTİ

İsmail Yüksek, kendi Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Kısa süre içinde fotoğrafları sosyal medyaya düşen İsmail Yüksek'e sarı-lacivertli kulübün taraftarları bir hayli tepki gösterdi.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI

Gelen tepkilerden sonra İsmail Yüksek, takip ettiği Galatasaray'ı takipten çıkardı. Bu gelişme sonrası sezon sonu için transfer iddialarına zemin hazırlandı.