Son dakika! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

27 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:40

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Şekip Mosturoğlu 1177 oy alarak yeni başkan seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı. Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN EKİBİNDE GÖREV DAĞILIMI

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

MOSTUROĞLU: "DEMOKRASİ KAZANDI"

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından kürsüye çıkan Mosturoğlu, "Herkese şükranlarımı sunuyorum. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Dostça bir süreç yaşadık. Sonuçta demokrasi kazandı. Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Seçim süreci boyunca bize her türlü imkanı sağladı, destek verdi. Bu sürece başladığımda seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceğini düşünüyordum. 3 Temmuz zaferimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar burada durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantının son konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise Mosturoğlu ve ekibini tebrik etti.