Fenerbahçe'ye 2 yıldız isim! Jose Mourinho'dan özel talep

Gelecek sezon uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

KADRO PLANLAMASI

Portekiz'de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, önemli ekiplerle de hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

2 ORTA SAHA TALEBİ

Transfer harekatı için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden iki orta saha takviyesi istedi.

Mourinho, Sofyan Amrabat'ın satışına onay verirken, Sebastian Szymanski konusunda da fikrini değiştirdi. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Polonyalı yıldız için artık "Gönderilebilir" raporu çıktı. Portekizli çalıştırıcı, hem kesici özelliklere sahip bir ön libero hem de hücuma dönük 8 ve 10 numara oynayabilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu raporladı.

BISSOUMA İLK SIRADA

Ön libero için listenin başında dünyaca ünlü çalıştırıcının çok istediği Tottenhamlı Yves Bissouma yer alıyor. Henüz resmi adımlar atılmasa da sarı-lacivertlilerin bu transfer için girişimde bulunması bekleniyor.

İngiliz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Bissouma'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

GENÇ YILDIZ LİSTEDE

Ofansif orta saha arayışında ise Anderlecht'ten 20 yaşındaki Mario Stroeykens ismi ön plana çıkıyor

12 GOLLÜK KATKI

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 maçta görev aldı ve 5 gol atıp 7 asist kaydetti. Fenerbahçe'nin Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta saha transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.