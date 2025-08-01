Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!

Fenerbahçe'de transfer sezonu heyecanı yüksek tempoyla devam ediyor. An itibarıyla Christopher Nkunku takviyesi hakkında planlamalara başlayan Fenerbahçe'nin, Chelsea'nin şartlarına göre hareket etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Christopher Nkunku ismi gündeme geldi. Hücum hattını güçlendirmek için araştırmalar yapan Fenerbahçe, Chelsea'nin göndermek istediği Christopher Nkunku'yu listesine ekledi. Halihazırda menajerler aracılığıyla transfer pazarına sunulan Christopher Nkunku'nun, Avrupa pazarında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz şekilde dahil olan Christopher Nkunku, Leipzig formasıyla harika performanslar göstermiş ve İngiliz devi Chelsea tarafından 60 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea büyük bir yapılanma döneminden geçerken, Christopher Nkunku da takımdaki pek çok yıldız gibi 'gönderilecek' isimler arasına yazıldı.
Chelsea ile geçen sezon 48 maça çıkan ve 2326 dakika süre bulan Christopher Nkunku, 15 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.