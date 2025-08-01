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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir tercih geldi. Fenerbahçe yönetimi, Chelsea'de gözden çıkarılan Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.

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Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 18:29

'de sezonu heyecanı yüksek tempoyla devam ediyor. An itibarıyla Christopher Nkunku takviyesi hakkında planlamalara başlayan Fenerbahçe'nin, 'nin şartlarına göre hareket etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRPRİZİ: CHRISTOPHER NKUNKU

Fenerbahçe'de Christopher Nkunku ismi gündeme geldi. Hücum hattını güçlendirmek için araştırmalar yapan Fenerbahçe, Chelsea'nin göndermek istediği Christopher Nkunku'yu listesine ekledi. Halihazırda menajerler aracılığıyla transfer pazarına sunulan Christopher Nkunku'nun, Avrupa pazarında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ CHRISTOPHER NKUNKU İÇİN CHELSEA 60 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz şekilde dahil olan Christopher Nkunku, Leipzig formasıyla harika performanslar göstermiş ve İngiliz devi Chelsea tarafından 60 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZİ CHELSEA'DE HOCASI TARAFINDAN İSTENMİYOR

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea büyük bir yapılanma döneminden geçerken, Christopher Nkunku da takımdaki pek çok yıldız gibi 'gönderilecek' isimler arasına yazıldı.

Fenerbahçe'ye Fransız golcü: 60 milyon Euroya transfer olmuştu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNE ALDIĞI CHRISTOPHER NKUNKU'NUN PERFORMANSI

Chelsea ile geçen sezon 48 maça çıkan ve 2326 dakika süre bulan Christopher Nkunku, 15 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRPRİZLERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Sarı lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde çıtayı yükseltmesi bekleniyor.
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#Christopher Nkunku
#Spor
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