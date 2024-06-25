Fenerbahçe'ye Jose Mourinho dokunuşu: Ciddi bir otorite kurdu

25 Haziran 2024 18:42 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:44

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına start veren sarı-lacivertliler taraftarlara açık yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe'de takıma Jose Mourinho disiplini yansıdı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi oyuncular üzerinde ciddi bir etki oldu ve sezonun ilk idmanında kıran kırana mücadele gerçekleştirildi.

"İNANILMAZ BİR DİSİPLİNDE SEZONA BAŞLANGIÇ YAPILDI"

Fenerbahçe'deki son durumu aktaran Hamzaoğlu, şunları söyledi:

Herkes Mourinho'ya kendini göstermek istiyor. Bütün kulüp çalışanları da aynı şeyi söylüyor. Mourinho ve ekibi inanılmaz bir disiplinle sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Takım üzerinde ciddi bir otorite kurdu.

Milli takımdan dönecek isimlerin de katılmasıyla Fenerbahçe tam kadro olarak Lugano maçına hazırlanacak. Mourinho'nun EURO 2024'e veda etmesi beklenen Hırvatistan ve Polonya'nın kadrosunda bulunan Dominik Livakovic ile Sebastian Szymanski ile bir görüşme yaptı ve iki futbolcunun da Avusturya kampının son etabına kadar takıma katılmalarını istedi."