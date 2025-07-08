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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş bir yapılanma kararı geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; Edin Dzeko ve Dusan Tadic döneminden önemli bir çıkarımda bulundu ve takımın transfer hedeflerini tek bir noktaya odakladı, işte tüm ayrıntılar.

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Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 00:33

Fenerbahçe'de 'dan kritik teşhis geldi. Fenerbahçe'nin ve döneminde çok ağır kaldığını gören Jose Mourinho, an itibarıyla takımın tüm yapısını değiştirmeye ve yeni transferlere de bu yönde şans vermeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞİFASI JOSE MOURINHO'DA: HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın farklı bir kimliğe bürünmesi için çalışmalara başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerle tempo yükseltemeyen ve pres de yapamayan Fenerbahçe, geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla kapatmıştı! Şu anda ise Jose Mourinho'dan tam tersi yönde bir tasarı kararı geldi ve Fenerbahçe'yi dinamik bir ekip yapmak için planlamalar başladı. Esasen ise Jose Mourinho, en büyük çözümün takımı 'tehlikeli' bir bütünlüğe dönüştürmek olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN FLAŞ TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katması, Jose Mourinho için doğru bir hamle olarak görülmedi. Zorunlu takviyeye ilave olarak transfer teklifi gelmesiyle birlikte Sofyan Amrabat'a veda edilmesi gerektiğini belirten Jose Mourinho, o bölgeye daha çevik ve tempolu oyuncular istedi! Süreçten hareketle de Fenerbahçe'de, Zenit forması giyen Wendel'in ismi öne çıktı. Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat ile yolların ayrılmasıyla birlikte Wendel ve Fred ikilisiyle oynamayı tasarlıyor.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN JHON DURAN KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin dönüşümünde Jhon Duran'ı kilit isimlerden biri olarak gören Jose Mourinho, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'li dönemin ardından bu yıl çok daha tehditkâr bir takım halinde sahada olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN İRFAN CAN KAHVECİ'YE VETO

Fenerbahçe'yi daha hızlı ve daha atletik bir takıma dönüştürmeyi hedefleyen Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin yerine kanat transferleri istedi. Son olarak da milli oyuncuyu yedek bırakmayı düşünen Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin önüne Marcus Rashford gibi bir takviye bekliyor.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho teşhisi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan sonra her şey yeniden başlıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO YENİ YAPILANMAYLA NELER BAŞARABİLİR?
Fenerbahçe'nin temposunu Avrupa seviyesine çıkarmak isteyen Portekizli, sürpriz zaferleri hedefliyor.
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ETİKETLER
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#Spor
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