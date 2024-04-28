Fenerbahçe'ye kötü haber: İsmail Yüksek'in ayak bileği bağı koptu

28 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:55

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skor ile geçti. Şampiyonluk yolunda kritik viraja giren sarı-lacivertli ekipte milli futbolcu İsmail Yüksek bir pozisyonda sakatlandı.

Beşiktaş ile yapılan derbide sakatlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiği duyuruldu.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbide ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Yüksek’in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."