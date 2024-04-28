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28 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:55

Fenerbahçe'ye kötü haber: İsmail Yüksek'in ayak bileği bağı koptu

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe&#039;ye kötü haber: İsmail Yüksek&#039;in ayak bileği bağı koptu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skor ile geçti. Şampiyonluk yolunda kritik viraja giren sarı-lacivertli ekipte milli futbolcu İsmail Yüksek bir pozisyonda sakatlandı.

Beşiktaş ile yapılan derbide sakatlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'ye kötü haber: İsmail Yüksek'in ayak bileği bağı koptu - 1. Resim

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbide ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Yüksek’in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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