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 | Efe Demir

Fenerbahçe'ye müjde: Milan Skriniar yola çıktı!

Transfer döneminin başlamasıyla yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran ve Archie Brown'ı transfer etmişti. Şimdi ise geçtiğimiz sezonda Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Yıldız stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte geleceği saat...

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Fenerbahçe'ye müjde: Milan Skriniar yola çıktı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:47

Fenerbahçe; Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini 'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı. Skriniar gün içinde 'a gelecek.

Fenerbahçe'ye müjde: Milan Skriniar yola çıktı!



SKRINIAR İSTANBUL'A GELİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre , Milan Skriniar transferini tamamladı. Oyuncunun bugün saat 18:45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950540707963523283



SKRINIAR'IN BONSERVİSİ

Sabuncuoğlu: "Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için 'ye yaklaşık 7 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 7.5 milyon euro ödeyecek."

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1946467915349287177

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#süper lig
#psg
#İstanbul
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Spor
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