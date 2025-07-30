Fenerbahçe'ye müjde: Milan Skriniar yola çıktı!

İstanbul
Fenerbahçe; Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini Milan Skriniar'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı. Skriniar gün içinde İstanbul'a gelecek.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini tamamladı. Oyuncunun bugün saat 18:45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.
https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950540707963523283
Sabuncuoğlu: "Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için PSG'ye yaklaşık 7 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 7.5 milyon euro ödeyecek."