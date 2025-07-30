Fenerbahçe'ye müjde: Milan Skriniar yola çıktı!

Fenerbahçe; Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini Milan Skriniar'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı. Skriniar gün içinde İstanbul'a gelecek.





SKRINIAR İSTANBUL'A GELİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini tamamladı. Oyuncunun bugün saat 18:45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950540707963523283





SKRINIAR'IN BONSERVİSİ

Sabuncuoğlu: "Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için PSG'ye yaklaşık 7 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuya yıllık 7.5 milyon euro ödeyecek."

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1946467915349287177