Fenerbahçe'ye Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den kötü haber! Sakatlıklar sol beki vurdu

21 Ekim 2024 18:45 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:47

Samsunspor berberliği sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de sakatlardan geldi. Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamada Cengiz Ünder ve Oosterwolde'nin sakatlandığı duyuruldu. Oyuncuların ne zaman sahalara döneceği de açıklandı...

Fenerbahçe Spor Kulübü, sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde hakkında bilgilendirme metni yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cengiz Ünder'in sağ kasık bölgesinde kas tendonunda kısmi bir yırtık tespit edildi. SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU! Fenerbahçe sağlık ekibi, Jayden Oosterwolde'nin sahalara dönüş süresinin 2 ay veya sezonun ikinci yarısı, Cengiz Ünder'in ise yaklaşık 1 ay olacağını öngörüyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir." Cengiz Ünder'in kaçıracağı maçlar: Fenerbahçe - Manchester United

Fenerbahçe - Bodrum Fk

Trabzonspor- Fenerbahçe

AZ Alkmaar - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Sivasspor

Kayserispor - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin muhtemel olmayacağı maçlar: Slavia Prag-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ath. Bilbao

Fenerbahçe-Başakşehir

Eyüpspor-Fenerbahçe FENERBAHÇE'NİN SOL BEKİ BOŞ KALDI Devre arasından sol beki Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton & Hove Albion'a gönderen Fenerbahçe bu pozisyonda Jayden Oosterwolde'ye şans vermişti. Sarı-lacivertli ekinin bu süreçte ne yapacağı ise merak konusu oldu. İlgili Haberler Samsunspor'da Thomas Reis'ten Jose Mourinho vurgusu! Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul var mı? Trio ekibi son noktayı koydu Fenerbahçe-Manchester United maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili karar çıktı