Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Hatayspor maçına iki oyuncusu eksik çıkacak

03 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:10

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız verirken takımda sakatlıklar alarm verdi. Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydın ve İsmail Yüksek, sakatlıkları nedeniyle Hataspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe​, Hatayspor​ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho​ yönetiminde Can Bartu Tesisleri​'nde yapılan antrenman, ısınma, hız ve koordinasyon çalışmalarının ardından başladı. Daha sonra iki grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç oynandı. Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel antrenmanlarla tamamlandı.

FENERBAHÇE'YE SAKATLIK ŞOKU!

Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlamayı planlayan sarı-lacivertli takımda iki futbolcu sakatlık sorunu nedeniyle kamp kadrosuna alınması planlanmıyor.

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre, tecrübeli savunmacı Samet Akaydın'ın arka adalesinde kısmi zorlanma ve İsmail Yüksek’in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi.

İki futbolcunun da Hatayspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.