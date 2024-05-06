Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük yara! Puan farkı 6'ya çıktı 

06 May 2024 22:33 - Güncelleme : 06 May 2024 22:36

Konyaspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 90 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Süper Lig'de Fenerbahçe kalan 3 maçında sahasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ve son olarak sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

36. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 Mayıs 2024 Pazar

Konyaspor 19:00 Samsunspor

Karagümrük 19:00 Galatasaray

Trabzonspor 19:00 İstanbulspor

A.Demirspor 19:00 Gaziantep FK

Sivasspor 19:00 Başakşehir

Pendikspor 19:00 Rizespor

Hatayspor 19:00 Ankaragücü

Alanyaspor 19:00 Beşiktaş

Kasımpasa 19:00 Antalyaspor

Fenerbahçe 19:00 Kayserispor

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında Tadic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

24. dakikada Becao'nun uzaktan sert şutunda, top dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.

34. dakikada Mert Müldür yedek kulübesinde gördüğü sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncu Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.

49. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Slowik topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

70. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasına yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında Dzeko'nun arkaya aşırdığı topu tamamlayan Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Fred'in ortasında Soner Dikmen'in uzaklaştırmak istediği top, üst ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.