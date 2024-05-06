Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük yara! Puan farkı 6'ya çıktı
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte bitime 3 hafta kala puan farklı 6'ya çıkmış oldu.
Konyaspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 90 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Süper Lig'de Fenerbahçe kalan 3 maçında sahasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ve son olarak sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
36. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 Mayıs 2024 Pazar
Konyaspor 19:00 Samsunspor
Karagümrük 19:00 Galatasaray
Trabzonspor 19:00 İstanbulspor
A.Demirspor 19:00 Gaziantep FK
Sivasspor 19:00 Başakşehir
Pendikspor 19:00 Rizespor
Hatayspor 19:00 Ankaragücü
Alanyaspor 19:00 Beşiktaş
Kasımpasa 19:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 19:00 Kayserispor
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında Tadic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.
24. dakikada Becao'nun uzaktan sert şutunda, top dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.
30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.
34. dakikada Mert Müldür yedek kulübesinde gördüğü sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncu Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.
49. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Slowik topu uzaklaştırdı.
63. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
70. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasına yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında Dzeko'nun arkaya aşırdığı topu tamamlayan Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
84. dakikada Fred'in ortasında Soner Dikmen'in uzaklaştırmak istediği top, üst ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.