Fenerbahçe'ye transfer müjdesi: İtalya'da büyük indirim!

Fenerbahçe'ye Çizme'den güzel haber geldi. Dusan Vlahovic için 35 milyon Euro civarında bonservis isteyen Juventus, menajerler aracılığıyla 25 milyon Euro bandında masaya oturabileceğini iletti.

FENERBAHÇE'DE DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezon boyunca Türkiye ihtimalini değerlendirmek istemeyen Dusan Vlahovic fikir değiştirirken, akabinde ise Juventus'tan da sürpriz bir çıkış geldi. İtalya devi yıldız golcünün ayrılık sürecini kolaylaştırırken, Dusan da Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ DUSAN VLAHOVIC'İN PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Juventus ile ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan yetenekli forvet, 17 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.