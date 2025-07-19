Fenerbahçe'ye transfer müjdesi: İtalya'da büyük indirim!

İstanbul
Fenerbahçe'ye Çizme'den güzel haber geldi. Dusan Vlahovic için 35 milyon Euro civarında bonservis isteyen Juventus, menajerler aracılığıyla 25 milyon Euro bandında masaya oturabileceğini iletti.
Geçtiğimiz sezon boyunca Türkiye ihtimalini değerlendirmek istemeyen Dusan Vlahovic fikir değiştirirken, akabinde ise Juventus'tan da sürpriz bir çıkış geldi. İtalya devi yıldız golcünün ayrılık sürecini kolaylaştırırken, Dusan da Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.
2024/25 sezonunda Juventus ile ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan yetenekli forvet, 17 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.