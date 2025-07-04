Fenerbahçe'ye yıldız orta sahadan transfer cevabı!

Fenerbahçe'ye Marco Asensio transferi için kötü haber geldi. Fransız basınının haberine göre Marco Asensio, transfer kararını verdi ve Fenerbahçe ihtimalini ikinci plana itti.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marco Asensio için Milan devreye girdi. Fenerbahçe ve Süper Lig ihtimaline dair şüpheli olan Marco Asensio, an itibarıyla Milan'ı ciddi anlamda değerlendirmeye başladı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER TEKLİFİ

L'equipe; sarı lacivertli yöneticilerin, 2026 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan futbolcu için bonuslar dahil 15 milyon Euroluk bir teklif yaptığını, ancak Asensio'nun önceliğinin Türkiye olmadığını aktardı.

MARCO ASENSIO'NUN İSTATİSTİKLERİ

2024/25 sezonunda PSG ve Aston Villa formalarıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.