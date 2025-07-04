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 | Murat Makas

Fenerbahçe’yi Avrupa’dan elemişti, Beşiktaş devreye girdi! Transfer çok yakın

Beşiktaş, Tammy Abraham transferi sonrası kanat transferi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen yıldız ismin peşine düştü. İddialara göre transferin çok yakın olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe’yi Avrupa’dan elemişti, Beşiktaş devreye girdi! Transfer çok yakın
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 12:06

Tammy Abraham transferi ile forvet hattını güçlendiren , şimdi ise kanat transferi için çalışmalarına başladı. Sol taraf için Okafor’u gündemine alan yönetim, sağ kanat transferi için de geçen sezon ’ta iyi bir performans sergileyen Çek oyuncu Vaclav Cerny'ye rotayı çevirdi. Bonservisi Wolfsburg’da olan oyuncu için yönetim, Wolfsburg ile görüşme halinde.

Fenerbahçe’yi Avrupa’dan elemişti, Beşiktaş devreye girdi! Transfer çok yakın

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Wolfsburg’un yeni sezonda takımda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği Cerny için Wolfsburg yönetimi kiralama yönetimi sundu. Abraham transferindeki gibi satın alma opsiyonlu kiralamayı uygun gören Beşiktaş, transferin şartlarından da memnun olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE'Yİ AVRUPA’DAN ELEMİŞTİ

Bu sezon Rangers'ta 47 maça çıkan Çekyalı yıldız, bu müsabakalarda 17 gol 7 asist kaydetti. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elenmesinde büyük rol oynamıştı.

Fenerbahçe’yi Avrupa’dan elemişti, Beşiktaş devreye girdi! Transfer çok yakın

TRABZONSPOR FRENE BASTI

Fenerbahçe - Rangers eşleşmesindeki performansıyla dikkat çeken Vaclav Cerny'nin transferi için Trabzonspor da devreye girmişti. Trabzonspor Yönetimi, Alman kulübünün 10 milyon euro talep etmesi nedeniyle frene bastı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Cerny, Fenerbahçe'ye kaç gol atmıştı?
Cerny geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe karşısında attığı 2 golle dikkat çekmişti.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#rangers
#la liga
#Vaclav Cerny
#Okafor
#Spor
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