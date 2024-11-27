Fenerbahçe'yi elemişti! Galatasaray'dan Icardi ve Osimhen'in yanına bir yıldız daha

27 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:11

Galatasaray, Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da Icardi'nin sezonu kapatması tüm planları değiştirirken alternatif isim ortaya çıktı. Lille forması giyen yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi elemişti. İşte detaylar...

Batshuayi kendini Osimhen ile kıyasladı: Teknik olarak daha iyiyim

Batshuayi kendini Osimhen ile kıyasladı: Teknik olarak daha iyiyim

Süper Lig'de zirveyi bırakmayan Galatasaray​, Icardi​'nin sakatlığı sonrası alternatif isimler için harekete geçti. Cimbom Osimhen​'in yanına Icardi'yi aratmayacak bir isim için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yeniden ses getirecek bir transfere daha imza atmak istiyor.

YILDIZ İSİM İÇİN İLK TEMAS

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın hedefindeki ismin Lille​ formasıyla harika bir sezon geçiren Jonathan David olduğu belirlendi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenik ayrıldığı ilk karşılaşmanın rövanşında rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off şansını kaçırmıştı. Normal süresi 1-0 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına gidilirken, temsilcimizi yıkan gol 118. dakikada Jonathan David'in kaydettiği penaltıdan gelmişti.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Yönetim ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem kariyer planları hem de olası talipleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunacak. 24 yaşındaki futbolcunun ismi çok sayıda Avrupa deviyle beraber anılıyor.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çeken Jonathan David'in piyasa değeri tam 45 milyon Euro. 2020-21 sezonunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte forma giyen David, Lille'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.