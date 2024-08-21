Fenerbahçe'yi eleyen Lille avantajı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
21 Ağustos 2024 01:40 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 01:51
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında bugün 3 karşılaşma oynandı. Fenerbahçe'yi eleyen Lille, sahasında konuk ettiği Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları bugün oynanan 3 müsabakayla başladı. Maçları ev sahibi takımlar kazandı.
Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb - Karabağ: 3-0
Lille - Slavia Prag: 2-0
Bodo/Glimt - Kızılyıldız: 2-1
Bu turda oynanacak diğer karşılaşmaların programı:
22.00 Young Boys - Galatasaray
22.00 Dinamo Kiev - Salzburg
22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava
22.00 Malmö - Sparta Prag
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber