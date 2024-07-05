Fenomen köpekten Türkiye - Hollanda maçı tahmini! Avusturya zaferini bilmişti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 08:54 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:03
Türkiye - Avusturya maçının sonucunu doğru tahmin eden Steph Furry adlı köpek sosyal medyayı sallamıştı. Fenomen köpek bu kez de Türkiye - Hollanda maçı için kamera karşısına geçti ve maçı 2-1 Türkiye'nin kazanacağı tahmininde bulundu.
EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye, yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Fenomen köpek Steph Furry Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın skorunu önceden doğru tahmin ederek sosyal medyaya damga vurmuştu.
TÜRKİYE KAZANACAK
Fenomen köpek bu kez de yarın oynanacak Türkiye - Hollanda karşılaşmasının skorunu tahmin etti.
Steph Furry'e göre Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanacak ve bir üst tura adını yazdıracak.
Kaynak: tgrthaber.com