Fenomen köpekten Türkiye - Hollanda maçı tahmini! Avusturya zaferini bilmişti

05 Temmuz 2024 08:54 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:03

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye, yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Fenomen köpek Steph Furry Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın skorunu önceden doğru tahmin ederek sosyal medyaya damga vurmuştu.

TÜRKİYE KAZANACAK

Fenomen köpek bu kez de yarın oynanacak Türkiye - Hollanda karşılaşmasının skorunu tahmin etti.

Steph Furry'e göre Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanacak ve bir üst tura adını yazdıracak.