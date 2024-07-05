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Fenomen köpekten Türkiye - Hollanda maçı tahmini! Avusturya zaferini bilmişti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 08:54 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:03

Türkiye - Avusturya maçının sonucunu doğru tahmin eden Steph Furry adlı köpek sosyal medyayı sallamıştı. Fenomen köpek bu kez de Türkiye - Hollanda maçı için kamera karşısına geçti ve maçı 2-1 Türkiye'nin kazanacağı tahmininde bulundu.

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye, yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Fenomen köpek Steph Furry Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın skorunu önceden doğru tahmin ederek sosyal medyaya damga vurmuştu.

TÜRKİYE KAZANACAK

Fenomen köpek bu kez de yarın oynanacak Türkiye - Hollanda karşılaşmasının skorunu tahmin etti. 

Steph Furry'e göre Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanacak ve bir üst tura adını yazdıracak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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