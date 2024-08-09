Ferdi Kadığlu'nun geleceği belli oldu! Dünya devi devrede 

09 Ağustos 2024 21:33 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:52

Fenerbahçe'nin kadrosuna 2018 yılında katılan Ferdi Kadıoğlu, uzun bir birlikteliğin ardından takımdan ayrılacağı iddia edildi. Sports Digitale'den yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Premier Lig devi Manchester United sözleşme şartlarını sordu.

24 yaşındaki milli futbolcu için Manchester ekibinin Hollandalı teknik direktörü Erik ten Haag'ın talebi sonrası resmi bir temas gerçekleşti.

BRİGHTON DA SORMUŞTU!

Öte yandan Brighton'ın bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'luk resmi teklifinden önce Arsenal ve Manchester United'ın henüz bu rakamlara çıkamadığı bilgisine ulaşıldı. Ancak Manchester United'ın Brighton'a yakın bir bedelle kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FERDİ GİDİŞE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin gelen teklifleri kabul etmesi halinde Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor. Oyuncu İngiltere'den gelen tekliflere sıcak bakıyor.

ALİ KOÇ, '35-40 MİLYON' DEĞER BİÇMİŞTİ!

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili geçtiğimiz günlerde çıkan dedikodular hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz. Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan ortaya çıkardı. Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz." demişti.

SON SEZON PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.