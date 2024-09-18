Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk maçında ilk golünü attı!

18 Eylül 2024 23:50 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 23:54

Brighton'a Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle giden Ferdi Kadıoğlu, transferi gerçekleşmesinin ardından ilk maçında çıktı. Kadıoğlu, İngiliz takımındaki ilk golünü Wolverhampton'a karşı oynanan Lig Kupası maçında kaydetti.

Brighton'ın Ipswich maçı ilk 11'i belli oldu! Ferdi Kadıoğlu oynuyor mu?

Brighton'ın Ipswich maçı ilk 11'i belli oldu! Ferdi Kadıoğlu oynuyor mu?

Brighton & Hove Albion, İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti. The American Express Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu​, skoru Brighton adına 3-1'e taşıyan golü kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü kaydederken sosyal medyada gündem oldu.

FERDİ ATTI BRİGTHON TURLADI!

Brighton'ın gollerini 14. dakikada Baleba, 31. dakikada Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu atarken Wolves'un sayılarını 44'te Golçalo Guedes ve 90'da Thomas Doyle kaydetti. Brighton, maçı 3-2 kazanıp turu geçen taraf oldu.