Ferdi Kadıoğlu İngiliz deviyle temas kurdu

08 May 2024 09:48 - Güncelleme : 08 May 2024 09:48

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında umudunu kaybeden Fenerbahçe’de yeni sezon çalışmaları başladı. Bu sezon performansıyla dikkat çeken bazı futbolculara şimdiden dev kulüpler talip oluyor.

Genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu yükselen ivmesiyle dev kulüplerin transfer listesine girdi. Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.

İngiliz basını 24 yaşındaki sol bek için flaş bir iddia ortaya attı.

"ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR"

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'le görüştüğünü duyurdu. Haberi de babası Feyzullah Kadıoğlu'nun ağzından çıkan cümlelerle verdi. Haberde; Feyzullah Kadıoğlu'nun "Ferdi, Arsenal'le görüşüyor. Evet Arsenal'le gidiyor. Büyük oranda Arsenal'le anlaştık" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ali Koç da Şubat ayında katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti. Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...