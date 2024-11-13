Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı

13 Kasım 2024 01:58 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 02:30

A Milli Takımında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı. Ferdi'nin yerine aday kadroya davet edilen isimler de belli oldu.