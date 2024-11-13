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Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Kasım 2024 01:58 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 02:30
Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı

A Milli Takımında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı. Ferdi'nin yerine aday kadroya davet edilen isimler de belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi​'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri​'de Galler​'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Brighton'un genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu​, sol ayak başparmağında yaşadığı kapsül yırtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yerini ise iki genç yetenek davet edildi.

İKİ İSİM ÇAĞRILDI

Eren Dinkci: Almanya'nın Freiburg takımında oynayan 20 yaşındaki forvet oyuncusu. Dinkci, bu sezon Bundesliga'da 7 maçta forma giydi ve 2 gol attı, 1 asist yaptı. Genç forvet, hızlı ayakları ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çekiyor.

Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı - 1. Resim

Yasin Özcan: Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çağrılan 22 yaşındaki defans oyuncusu. Özcan, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 1 gol kaydederken, savunmadaki disiplinli oyunuyla ön plana çıkıyor. Genç savunmacı, teknik ekibin dikkatini çekerek A Milli Takım​'a yükseldi.

Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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