Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı
A Milli Takımında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı. Ferdi'nin yerine aday kadroya davet edilen isimler de belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Brighton'un genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sol ayak başparmağında yaşadığı kapsül yırtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yerini ise iki genç yetenek davet edildi.
İKİ İSİM ÇAĞRILDI
Eren Dinkci: Almanya'nın Freiburg takımında oynayan 20 yaşındaki forvet oyuncusu. Dinkci, bu sezon Bundesliga'da 7 maçta forma giydi ve 2 gol attı, 1 asist yaptı. Genç forvet, hızlı ayakları ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çekiyor.
Yasin Özcan: Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çağrılan 22 yaşındaki defans oyuncusu. Özcan, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 1 gol kaydederken, savunmadaki disiplinli oyunuyla ön plana çıkıyor. Genç savunmacı, teknik ekibin dikkatini çekerek A Milli Takım'a yükseldi.