Fernando Muslera derbi maçında ilk kez yedek bekledi!

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, 2011 yazından beri ilk kez bir derbi karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yaptı.

MUSLERA İLK KEZ YEDEK BEKLEDİ

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.