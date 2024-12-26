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Fernando Muslera Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:43
Fernando Muslera Galatasaray&#039;a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray taraftarını üzecek ayrılık haberi geldi. Sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Uruguaylı kalecinin yeni takımını Uruguay basını duyurdu.

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. 20211 yılından bu yana Galatasaray forması giyerek takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera sarı kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. 

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Fernando Muslera'nın akıbetiyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fernando Muslera Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular - 1. Resim

MUSLERA GALATASARAY'A VEDA EDİYOR

Uruguay basınından Carve Deportiva'da yer alan habere göre, Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracak.

Fernando Muslera Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular - 2. Resim

SEZON SONU ÜLKESİNE DÖNECEK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki file bekçisinin ülkesi Uruguay'a döneceği öne sürüldü. Muslera'nın yeni takımının ise Uruguay'ın köklü takımlarından Penarol olacağı belirtildi.

Fernando Muslera Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular - 3. Resim

GALATASARAY KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, 2011'de kapısından girdiği sarı-kırmızılı kulüpte 530 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda 570 kez gole engel olamazken 187 kez ise kalesini gole kapattı.

Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 13 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Fernando Muslera Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular - 4. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com

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