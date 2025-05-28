Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fernando Muslera'nın yerine iki sürpriz isim! Galatasaray kaleci adaylarını belirledi

Galatasaray gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kaleci arayışlarını sürdürüyor. Fernando Muslera'nın veda edecek olması kalede birçok sürpriz ismi ortaya çıkardı. Cimbom'un favori iki ismi belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fernando Muslera'nın yerine iki sürpriz isim! Galatasaray kaleci adaylarını belirledi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:01

Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Kadroya dahil edilecek oyuncuların yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak. Cimbom'da takımdan ayrılacak ilk isimlerin başında ise sözleşmeleri sona eren Dries Mertens ve Fernando Muslera geliyor.

Fernando Muslera'nın yerine iki sürpriz isim! Galatasaray kaleci adaylarını belirledi

Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray, 14 sezonluk macerasını noktalamaya hazırlanan Fernando Muslera'nın yerine yeni kaleci için arayışlarını hızlandırdı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Yönetim, Uruguaylı file bekçisinin ısrarlara rağmen ayrılık kararı ile birlikte Marcin Bulka, Andriy Lunin ve Emiliano Martinez'in ilk sırada olduğu kaleci listesine yöneldi.

Fernando Muslera'nın yerine iki sürpriz isim! Galatasaray kaleci adaylarını belirledi

BULKA İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Bulka için Fransız kulübü ile pazarlıklar başladı.

MARTINEZ ARABİSTAN VE MLS TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Cimbom'un diğer hedefi olan Emiliano Martinez ise Aston Villa'ya veda etti. Martinez, Suudi Arabistan ve MLS ekipleri ile pazarlık halinde. 32 yaşındaki kalecinin yıllık ücret beklentisinin yüksekliği en önemli zorluk olarak görülüyor.

Fernando Muslera'nın yerine iki sürpriz isim! Galatasaray kaleci adaylarını belirledi

BULKA BİR ADIM ÖNDE

Galatasaray'ın kaleci transferinde Bulka'nın yaşı (25) nedeniyle bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Bulka, Nice formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıktı ve 55 gol yedi. Polonyalı kaleci 8 maçta da kalesini gole kapadı. Chelsea altyapısında yetişen Bulka'nın kulübü Nice ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Bulka'nın değeri ne kadar?
Transfermarkt verilerine göre 1,99 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ın yıldızından ayrılık kararı: Serdal Adalı 25 milyon Euro bonservis istiyor!
Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#kaleci
#muslera
#Siyasi sistem
#mertens
#Bulka
#Martinez
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.