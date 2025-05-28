Fernando Muslera'nın yerine iki sürpriz isim! Galatasaray kaleci adaylarını belirledi

Galatasaray gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kaleci arayışlarını sürdürüyor. Fernando Muslera'nın veda edecek olması kalede birçok sürpriz ismi ortaya çıkardı. Cimbom'un favori iki ismi belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Kadroya dahil edilecek oyuncuların yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak. Cimbom'da takımdan ayrılacak ilk isimlerin başında ise sözleşmeleri sona eren Dries Mertens ve Fernando Muslera geliyor.

Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray, 14 sezonluk macerasını noktalamaya hazırlanan Fernando Muslera'nın yerine yeni kaleci için arayışlarını hızlandırdı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Yönetim, Uruguaylı file bekçisinin ısrarlara rağmen ayrılık kararı ile birlikte Marcin Bulka, Andriy Lunin ve Emiliano Martinez'in ilk sırada olduğu kaleci listesine yöneldi.

BULKA İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Bulka için Fransız kulübü ile pazarlıklar başladı.



MARTINEZ ARABİSTAN VE MLS TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Cimbom'un diğer hedefi olan Emiliano Martinez ise Aston Villa'ya veda etti. Martinez, Suudi Arabistan ve MLS ekipleri ile pazarlık halinde. 32 yaşındaki kalecinin yıllık ücret beklentisinin yüksekliği en önemli zorluk olarak görülüyor.

BULKA BİR ADIM ÖNDE

Galatasaray'ın kaleci transferinde Bulka'nın yaşı (25) nedeniyle bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Bulka, Nice formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıktı ve 55 gol yedi. Polonyalı kaleci 8 maçta da kalesini gole kapadı. Chelsea altyapısında yetişen Bulka'nın kulübü Nice ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.