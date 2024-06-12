Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:22
En son Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu. Santos'un Azerbaycan milli takımının başına getirildiği öğrenildi.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği aktarıldı.
ANLAŞMA SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ
Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com