Fethiyespor Galatasaray maç sonucu kaç kaç? ZTK’da 2’de 2 yaptı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Fethiye Beşkaza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Fethiyespor'un golünü 90. dakikada Uğur Ayhan attı.
Galatasaray, bu sonuçla kupada 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.
Galatasaray, kupada bir sonraki maçını 4 Şubat'ta İstanbulspor'a karşı oynayacak.
Ligde ise cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Fethiyespor ise kupadaki 3. maçını Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak.