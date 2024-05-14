FIFA affetmedi: Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 May 2024 10:21 - Güncelleme : 14 May 2024 10:22
FIFA, Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi. Cezanın gerekçesi olarak; Patrick Kluivert'a ödenmeyen 142.000 Euro gösterildi.
Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; FIFA'nın Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdiğini aktardı.
Sabuncuoğlu, FIFA'nın cezanın gerekçesi olarak ise Teknik Direktör Patrick Kluivert'a ödenmeyen 142.000 Euro'yu gösterdiğini belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com