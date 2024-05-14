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FIFA affetmedi: Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 May 2024 10:21 - Güncelleme : 14 May 2024 10:22
FIFA affetmedi: Adana Demirspor&#039;a üç dönem transfer yasağı

FIFA, Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi. Cezanın gerekçesi olarak; Patrick Kluivert'a ödenmeyen 142.000 Euro gösterildi.

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; FIFA'nın Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdiğini aktardı.

Sabuncuoğlu, FIFA'nın cezanın gerekçesi olarak ise Teknik Direktör Patrick Kluivert'a ödenmeyen 142.000 Euro'yu gösterdiğini belirtti.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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