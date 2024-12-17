FIFA Denizlispor'a puan silme cezası verdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 23:36 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 23:39
FIFA Disiplin Komitesi, 3. Lig takımı Denizlispor'a puan silme cezası verdi.
FIFA Disiplin Komitesi, 3. Lig 4. Grup takımı Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.
TFF'nin yaptığı açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.
3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.
Kaynak: tgrthaber.com