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FIFA Denizlispor'a puan silme cezası verdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 23:36 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 23:39
FIFA Denizlispor&#039;a puan silme cezası verdi!

FIFA Disiplin Komitesi, 3. Lig takımı Denizlispor'a puan silme cezası verdi.

FIFA​ Disiplin Komitesi, 3. Lig 4. Grup takımı Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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