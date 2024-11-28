FIFA Dünya Sıralamasını güncelledi! Türkiye 28. sırada konumlandı

28 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:55

Ay-Yıldızlı milli takımımız, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geri gelerek 28. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı​, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı. FIFA tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre Milliler, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

ZİRVE ARJANTİN'İN

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriye düştü.