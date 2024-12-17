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FIFA En İyiler Ödülleri'nde Vinicius Jr. yılın futbolcusu seçildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 21:06
FIFA En İyiler Ödülleri&#039;nde Vinicius Jr. yılın futbolcusu seçildi!

Real Madrid forması giyen Brezilyalı kanat futbolcusu Vinicius Jr. FIFA En İyiler Ödülllerin'de yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Ayrıca En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.

FIFA​ tarafından Katar'ın başkenti Doha​'da düzenlenen 2024​ yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesinde ödüller sahiplerini buldu. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.

9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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