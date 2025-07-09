FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son dans: İlk finalist belli oldu!

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea ve Fluminense karşılaştı. Maviler, Brezilya temsilcisini mağlup ederek yeni formattaki turnuvanın tarihteki ilk finalisti olmuş oldu.

Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk finalist oldu. Fluminense'yi Joao Pedro'nun (18, 56) golleriyle 2-0 mağlup eden İngiltere devi, kupa için son bir kez daha sahaya çıkacak.

https://x.com/FIFACWC/status/1942691287364428115

FLUMINENSE'Yİ ESKİ OYUNCUSU YIKTI

Brezilyalı hücumcu Pedro, 2018-2020 yılları arasında Fluminense forması giymiş ve 11.5 milyon Euro bedelle Watford'a transfer olmuştu.

TURNUVADA SON DANS ZAMANI

Turnuvanın son finalisti, PSG - Real Madrid maçının ardından belli olacak. Mücadele, 9 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00 itibarıyla oynanacak.