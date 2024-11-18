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FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 21:11 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:17
FIFA ve UEFA&#039;dan Rusya kararı!

FIFA ve UEFA tarafından Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin futboldaki men cezasının devamına karar verildi.

FIFA ve UEFA​, Rusya​'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.

Rusya için Dünya Kupası kararı

Match TV'nin haberine göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası​'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu. Ukrayna​ ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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