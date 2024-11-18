FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 21:11 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:17
FIFA ve UEFA tarafından Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin futboldaki men cezasının devamına karar verildi.
FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.
Match TV'nin haberine göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.
Kaynak: tgrthaber.com